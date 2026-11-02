Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ve Peru liderleri, ilişkilerin 55. yılında karşılıklı kutlama mesajı gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ve Peru liderleri, ilişkilerin 55. yılında karşılıklı kutlama mesajı gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünde kutlama mesajı gönderdi. Xi, serbest ticaret anlaşmasını güncelleyen protokolün pazar günü yürürlüğe girdiğini belirtti; Fujimori tek Çin ilkesine bağlılıklarını yineledi.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ve Peru'nun kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin son 55 yılda sağlıklı gelişme ivmesini koruduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin güçlendiğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve iki halk arasındaki dostluğun derinleştiğini vurgulayan Xi, Peru'nun tek Çin ilkesine kararlı bağlılığını takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Çin-Peru Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen protokolün pazar günü yürürlüğe girdiğini hatırlatan Xi, bunun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağına ve ikili ilişkilere yeni bir dinamizm katacağına olan inancını dile getirdi.

Çin-Peru ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirerek, ikili ilişkileri her iki halka daha fazla yarar getirecek yeni seviyelere taşımak üzere Fujimori ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fujimori ise Peru ve Çin'in dostluk, karşılıklı saygı ve işbirliği ilkelerine dayanan güçlü bir ilişki inşa ettiğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı, gücünü iki halk arasındaki geleneksel dostluktan almayı sürdüren ikili ilişkilerin, kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde derinleşip genişlediğini kaydetti.

Tek Çin ilkesine olan sarsılmaz bağlılıklarını yenileyen Fujimori, Çin ile siyasi diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapadokya'da peribacalarının iş makineleriyle yıkılmasına tepki: İnsanlığın ortak mirasının kıyımı

Milyon yıllık peribacalarına iş makinesi! Görüntüler tepki çekti
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
Bangladeş'te işçiler ayaklandı! Yüzde 140 zam talebi ülkeyi karıştırdı

İşçilerin zam talebi ülkeyi kaosa sürükledi
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek

4 ilde ulaşımı değiştirecek proje! Yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Pentagon'un 'çılgın' planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'dan manzaralar! İşte bu görüntünün nedeni