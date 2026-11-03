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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Ticaret Borsası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Ticaret Borsası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu; tarımsal üretim ve ticaret görüşüldü. Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı da Subaşı beldesinde vatandaşları evinde ziyaret edip taleplerini dinledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Edirne'nin tarımsal üretimi, tarımsal ticareti ve sektörün gelişimine yönelik konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, Kurban ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Odabaşı'ndan ziyaretler

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Subaşı beldesinde Mahmut İltan, Ali Arıkan ve Fatma Çakır'ı evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı, ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Odabaşı, ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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