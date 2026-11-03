Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, yeniden seçilen TSO Başkanı Alan'ı ziyaret etti

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, güven tazeleyerek yeniden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen İdris Alan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dumandağ, İdris Alan'a yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Elazığ iş dünyasının gelişmesi ve kent ekonomisinin daha ileri noktalara taşınması adına oda ve borsalar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyarette, Elazığ'ın ticari ve ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların önemine vurgu yapılırken, Başkan Dumandağ yeni dönemin Elazığ iş dünyası adına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Dumandağ, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla TSO Başkanı İdris Alan'a teşekkür ederek, yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmaların Elazığ'a katkı sağlamasını temenni etti.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için Başkan Mehmet Ali Dumandağ ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Alan paylaşımında, Elazığ Ticaret Borsası'nın hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle Elazığ'da üretimin artırılmasına ve şehir ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı