ABD, Güney Afrika'yı 1 Ocak 2027'de AGOA'dan çıkarma niyetini Pretorya'ya bildirdi

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CAPE ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni, Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamındaki gümrüksüz ticaret programından 1 Ocak 2027 itibarıyla çıkarma niyetini Pretorya yönetimine bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR), AGOA kapsamındaki gümrüksüz ticaret programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, Güney Afrika'nın program kapsamındaki yararlanıcı statüsünü 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erdirme niyetini Pretorya yönetimine ve Kongreye ilettiği belirtildi.

Trump'ın yıllık inceleme sonucunda Güney Afrika'nın uygulamalarının AGOA'nın uygunluk kriterleriyle bağdaşmadığı sonucuna vardığı kaydedilen açıklamada, Güney Afrika'nın, ABD ile ticareti ve ABD yatırımlarını zorlaştıran engeller uyguladığı savunuldu.

Açıklamada, ülkedeki yolsuzluk ile ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına yönelik tehditlerden kaygı duyulduğu ifade edildi.

USTR açıklamasında, ABD yönetiminin, Afrikalı ortaklarının programın uygunluk kriterlerini karşılamak için gerekli adımları atmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AGOA

2000'de yürürlüğe giren AGOA, uygunluk şartlarını karşılayan Sahra Altı Afrika ülkelerinin belirli ürünleri ABD pazarına gümrüksüz ihraç etmesine imkan tanıyor.

Programdan yararlanabilmek için piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü, siyasi çoğulculuk, insan haklarının korunması ve ABD ticaret ve yatırımlarının önündeki engellerin azaltılması gibi kriterler aranıyor.

Kaynak: AA