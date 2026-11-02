Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD, Güney Afrika'yı 1 Ocak 2027'de AGOA'dan çıkarma niyetini Pretorya'ya bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Güney Afrika'yı AGOA kapsamındaki gümrüksüz ticaret programından 1 Ocak 2027 itibarıyla çıkarma niyetini Pretorya'ya bildirdi. Bu, ülkenin program kapsamındaki yararlanıcı statüsünün 1 Ocak 2027'de sona ermesi anlamına geliyor.

CAPE ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni, Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamındaki gümrüksüz ticaret programından 1 Ocak 2027 itibarıyla çıkarma niyetini Pretorya yönetimine bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR), AGOA kapsamındaki gümrüksüz ticaret programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, Güney Afrika'nın program kapsamındaki yararlanıcı statüsünü 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erdirme niyetini Pretorya yönetimine ve Kongreye ilettiği belirtildi.

Trump'ın yıllık inceleme sonucunda Güney Afrika'nın uygulamalarının AGOA'nın uygunluk kriterleriyle bağdaşmadığı sonucuna vardığı kaydedilen açıklamada, Güney Afrika'nın, ABD ile ticareti ve ABD yatırımlarını zorlaştıran engeller uyguladığı savunuldu.

Açıklamada, ülkedeki yolsuzluk ile ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına yönelik tehditlerden kaygı duyulduğu ifade edildi.

USTR açıklamasında, ABD yönetiminin, Afrikalı ortaklarının programın uygunluk kriterlerini karşılamak için gerekli adımları atmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AGOA

2000'de yürürlüğe giren AGOA, uygunluk şartlarını karşılayan Sahra Altı Afrika ülkelerinin belirli ürünleri ABD pazarına gümrüksüz ihraç etmesine imkan tanıyor.

Programdan yararlanabilmek için piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü, siyasi çoğulculuk, insan haklarının korunması ve ABD ticaret ve yatırımlarının önündeki engellerin azaltılması gibi kriterler aranıyor.

Kaynak: AA
Yemen'de hastaneye füze yağmuru! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Ülkede iç savaş çığırından çıktı! Bu kez hastaneyi vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe-Liverpool maçını Clement Turpin yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek

Konserinde türkülerini tutuklu nişanlısı için söyledi: Hasret bitecek

Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyede! İşte hakkındaki suçlamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Kuyruğun sonu görünmedi
Yılmaz Kunt'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı

Genç şarkıcı ayrılık sonrası aşka kapılarını kapattı: 10 senedir...