Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile KOTRA arasında mutabakat zaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyaret ettiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile KOTRA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kang Kyung-sung "Yatırım Tanıtımı İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Kaynak: AA
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı