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Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı öğrencilere yönelik protokol imzaladı

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Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı öğrencilere yönelik protokol imzaladı
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Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı, öğrencilerin yapay zeka, dış ticaret ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek için protokol imzaladı. Bir yıllık protokolle eğitim, yarışma ve hackathon düzenlenecek, uygulamalı eğitim imkanları artırılacak.

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında öğrencilerin yapay zeka, dış ticaret ve mesleki alanlardaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan protokol kapsamında öğrencilere yönelik eğitim, yarışma ve uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda öğrenciler için "Yapay Zeka Yetkinlik Eğitimleri ve Staj Simülasyonları", "Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması" ve "ExportLab Hackathonu" gerçekleştirilecek.

Bir yıl geçerli olacak protokolle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine Trakya Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Genel Sekreter Hüseyin Türkel de katıldı.

Kaynak: AA
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