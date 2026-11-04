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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 485 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 485 lira olarak belirlendi. Dün gaz ticaret miktarı 255 bin metreküp, işlem hacmi ise 5 milyon 223 bin 675 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 485 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 223 bin 675 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 204 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 485 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 255 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 509 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 460 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 789 bin 575 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 830 bin 676 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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