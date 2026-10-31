Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Xi ve Parmelin Beijing'de güncellenen serbest ticaret protokolüne tanıklık etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xi ve Parmelin Beijing'de güncellenen serbest ticaret protokolüne tanıklık etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xi Jinping ile Guy Parmelin, cuma günü Beijing'de ikili ve Çin-Avrupa ekonomik-ticari işbirliğine yönelik güveni ve öngörülebilirliği artırma çağrısı yaptı. İki lider, görüşmelerin ardından serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin protokolün imzalanmasına tanıklık etti.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü Beijing'de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile bir araya gelerek iki ülkeye, Çin-Avrupa ekonomik ve ticari işbirliğine ve küresel ekonomik kalkınmaya yönelik güveni ve öngörülebilirliği artırma çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Avrupa'da Çin'in önemli ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken Xi, İsviçre'nin Çin ile işbirliğinde Avrupa ülkeleri arasında her zaman ön sıralarda yer aldığını belirtti. Xi, serbest ticaret alanındaki işbirliğinin Çin-İsviçre ilişkilerinin en önemli unsuru haline geldiğini, bunun iki ülkenin dışa açık işbirliğine bağlı kalma konusundaki siyasi cesaretini ve sorumluluk bilincini ortaya koyduğunu ve açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmede üstlendikleri öncü rolü gösterdiğini ifade etti.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve İsviçre'nin eşitlik, yenilikçilik ve kazan-kazan anlayışına dayanan işbirliği ruhunu sürekli somut sonuçlara dönüştürdüklerini ve bu sayede farklı büyüklükteki ve farklı sosyal sistemlere sahip ülkeler arasındaki ilişkiler için model oluşturduklarını vurguladı.

Çin'in yeni nitelikli üretici güçlerin geliştirilmesini hızlandırdığını ve kurumsal düzeyde dışa açılmayı istikrarlı şekilde genişlettiğini belirten Xi, ülkesinin kendi pazarını tüm dünyaya açık ve herkesin yararlanabileceği ortak bir pazar haline getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi, iki ülkenin karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına bağlı kalması, inovasyon alanındaki işbirliğini güçlendirmesi ve dijital ekonomi, yeşil enerji depolama ve yapay zeka gibi gelişmekte olan sektörlerde işbirliğini artırmaya odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Xi, İsviçre'nin kendine özgü etkisini kullanarak Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticaretin dengeli ve istikrarlı gelişimini aktif şekilde desteklemesini umduğunu ifade etti.

Parmelin, bu yılın İsviçre-Çin Yenilikçi Stratejik Ortaklığı'nın kuruluşunun 10. yıldönümü olduğunu belirterek, iki tarafın serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin protokolün imzalanması konusundaki müzakereleri kısa sürede ve yüksek kalitede başarıyla tamamladığını söyledi. Parmelin, bunun iki taraf arasındaki yüksek düzeyde karşılıklı güveni ortaya koyduğunu ve ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.

İsviçre'nin tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Parmelin, Çin ile diyalog ve temasları güçlendirmeyi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürdürmeyi ve çeşitli alanlardaki işbirliğini daha ileriye taşımayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Parmelin, İsviçre'nin Çin'in uluslararası meselelerde oynadığı olumlu role büyük önem verdiğini ve Çin ile yakın koordinasyon içinde olmaya, çok taraflılığı ve serbest ticareti savunmaya ve dünyanın kalkınmasına, refahına, barışına ve istikrarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İki lider, görüşmelerinin ardından serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin protokol ile bilimsel araştırma, istihdam ve medya gibi alanlarda çeşitli işbirliği belgelerinin imzalanmasına tanıklık etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü

Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti