Bahçeli'nin 100 il, 1000 ilçe projesi Erciş'te il olma beklentisini artırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği '100 il, 1000 ilçe' projesi, Van'ın Erciş ilçesinde heyecan yarattı. Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammet Murat İzgi, ilçenin nüfusu, yüz ölçümü ve coğrafi konumuyla il olmayı hak ettiğini söyledi.

Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş, ticari hareketliliği, nüfusu ve çevre illerle kurduğu ekonomik ilişkilerle bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, 1000 ilçe' projesini yeniden gündeme getirmesi, ilçede il olma beklentisini artırdı. Erciş Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşları da ilçenin il statüsüne kavuşması için uzun süredir çalışma yürütüyor.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammet Murat İzgi, ilçenin il olması için yıllardır çaba gösterdiklerini belirterek, "Uzun yıllardır Erciş'in il olmasını istiyoruz ve bu konuda çok sayıda çalışma yaptık. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 yıl önce de bu konuda bir açıklama yapmıştı. Aynı açıklamayı yeniden gündeme getirmesi ilçemizde büyük heyecan yarattı. İl olma çabalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bahçeli'nin il olabilecek 19 ilçe arasında Erciş'e de yer vermesini istiyoruz. Ticaret odası olarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yoğun çalışmalar yürüttük. Erciş; Van'a 100, Bitlis'e 130, Ağrı'ya 130, Muş'a ise 150 kilometre uzaklıkta, coğrafi konum bakımından önemli bir noktada bulunuyor. Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip ilçemiz, nüfus ve yüz ölçümü bakımından da birçok ilden büyük. Erciş'in il olmayı fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe merkezinde galeri dükkanı işleten Mustafa Altaş, son gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini ve Bahçeli'nin açıklamalarının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

İlçede bilek güreşi antrenörlüğü yapan İzzet Şevketoğlu da Erciş'in tarihi geçmişi, nüfusu ve ekonomik potansiyeliyle il olmayı hak ettiğini söyledi. Erciş'in Karakoyunlu Devleti'ne başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Şevketoğlu, "Coğrafi yapısı, nüfus yoğunluğu, tarihi ve ekonomik potansiyeliyle birçok ilden daha büyük bir konuma sahip. Uzun yıllardır beklediğimiz il olma özlemimizin bu defa gerçekleşmesini istiyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin '100 il, 1000 ilçe' önerisini gündeme getirmesi bizi çok mutlu etti. Erciş, yıllardır verilen sözlere rağmen bu konuda mağduriyet yaşadı. Bugün bu mağduriyetin giderilmesi için büyük bir umut doğdu. Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı