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Tır şoförleri Schengen vizesine karşı kontak kapattı! Edirne'de Avrupa geçişleri 24 saattir durdu

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Tır şoförleri Schengen vizesine karşı kontak kapattı! Edirne'de Avrupa geçişleri 24 saattir durdu Haber Videosunu İzle
Tır şoförleri Schengen vizesine karşı kontak kapattı! Edirne'de Avrupa geçişleri 24 saattir durdu
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Schengen vizesindeki 180 günde 90 gün yurt dışında kalma kuralına tepki gösteren tır şoförleri, Edirne'deki Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında kontak kapattı. Avrupa yönüne tır çıkışlarının durduğu eylem 24 saattir sürüyor. Ticaret için yola çıktıklarını, turist olmadıklarını vurgulayan sürücüler, lojistik sektörünü tıkayan sorun için acil ve kalıcı çözüm bekliyor.

Edirne'deki sınır kapılarında Schengen vizesi mağduriyeti nedeniyle kontak kapatan tır sürücüleri, Avrupa yönüne geçişleri 24 saattir durdurdu.

180 GÜNDE 90 GÜN KURALI EYLEME DÖNÜŞTÜ

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır sürücülerinin başlattığı eylem sürüyor. Schengen vizesiyle Avrupa seferleri yapan Türk tır şoförleri, 180 günlük dönemde 90 gün yurt dışında kalma kuralının oluşturduğu büyük mağduriyetler nedeniyle eylem kararı aldı. Yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'ndan Avrupa yönüne tır çıkışlarını durduran şoförler, kontak kapatarak eylemlerini 24 saattir sürdürüyor.

TURİST DEĞİL, EKMEK PEŞİNDEYİZ

Avrupa'nın birçok sınır kapısında ve tampon bölgelerde beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden sürücüler, ticaret amaçlı yurt dışına çıktıklarını, turist olmadıklarını vurguladı. Ekmek mücadelesi verdiklerini belirten şoförler, lojistik sektörünü tıkayan bu sorunun giderilmesi için yetkililerden acil ve kalıcı adımlar atılmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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