Kasımaliyev, SPECA dönem başkanlığını bölgesel işbirliği fırsatı olarak değerlendirdi

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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı Adılbek Kasımaliyev, Birleşmiş Milletler Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) dönem başkanlığını sadece uluslararası bir görev olarak görmediklerini, bunu bölgesel işbirliğine yeni nitelik kazandırmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kasımaliyev, başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu'nda düzenlenen SPECA Ekonomik Forumu'nun açılışında konuştu.

Kırgızistan'ın son yıllarda uluslararası arenadaki faaliyetlerini sürekli artırdığını, işbirliği coğrafyasını genişlettiğini ve ortak ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla etkileşimini güçlendirdiğini vurgulayan Kasımaliyev, "Bu forum, katılımcıların somut öneriler alışverişinde bulunmalarına, yeni işbirliği alanlarını belirlemelerine ve pratik uygulamalara yönelik girişimler üretmelerine olanak tanıyacaktır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından ortaklaşa desteklenen SPECA, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılımıyla bölgenin ulaştırma, lojistik ve ticaret potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Foruma, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve ESCAP İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNECE İcra Sekreteri Tatyana Molçan, BM Kırgızistan Daimi Temsilci Vekili Aleksandra Solovyeva'nın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan ekonomi bakanları ile bakan yardımcıları katıldı.

"SPECA Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bağlantısallığın Geliştirilmesi" başlıklı forum, 5 Kasım'da Bişkek Deklarasyonu'nun kabul edilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA