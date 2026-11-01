Erzincan TSO seçimlerinde Ahmet Tanoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Erzincan TSO seçimlerinde Ahmet Tanoğlu yeniden başkanlığa seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının yargı gözetiminde tamamlanan seçimlerinde Ahmet Tanoğlu yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Seçimlerde odanın yeni dönem yönetim kurulu, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri de belirlendi.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyelerinin belirlendiği seçimler tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Ahmet Tanoğlu seçildi.
Yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde, odanın yeni dönem yönetim kurulu, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.
Ahmet Tanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Tayyip Kalbur, Erdal Aydın, Fatih Tuncay, Süleyman Fatih Pabuçcu, Harun Karakaş, İbrahim Karakuş, Ömer Akbaş ve Sinan Topal yer aldı.
Genel kurul delegeliklerine Mehmet Ali Aksu ve Ahmet Tayyip Kalbur seçildi.
Disiplin Kurulu ise Ahmet Demir, Alper Daş, Cihan Aktaş, İsmail Ateş, Hüseyin Hira ve Engin Şafakyıldızı'ndan oluştu.
Yeniden başkanlığa seçilen Tanoğlu, seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, "Seçim geride kaldı, artık işimize bakacağız. Erzincan için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.