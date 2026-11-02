Bolat, Mısır'la 15 milyar dolar ticaret hedefi için 2027'de Türkiye'de buluşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan'ın Sanayi ve Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mohamed Farid Saleh ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizmasının üçüncü toplantısını iş çevrelerini de bir araya getirecek geniş bir organizasyonla 2027 yılında Türkiye'de yapacağız inşallah. Dost ve kardeş Mısır ile karşılıklı fayda temelinde 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, İstanbul'da düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda temaslarına devam ediyor. Toplantı kapsamında Bakan Bolat, Sudan'ın Sanayi ve Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Mohamed Farid Saleh ile bir araya geldi.

Bolat görüşmeye ilişkin, "Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mohamed Farid Saleh ve değerli heyeti ile bugün İstanbul'da 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bir araya geldik. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımız olan dost ve kardeş Mısır ile küresel ticaretteki sınamalara yönelik değerlendirmelerde bulunduk, güçlenmeye devam eden ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizmasının üçüncü toplantısını iş çevrelerini de bir araya getirecek geniş bir organizasyonla 2027 yılında Türkiye'de yapacağız inşallah. Dost ve kardeş Mısır ile karşılıklı fayda temelinde 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı