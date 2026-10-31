Tekirdağ Valisi Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası heyetini ağırladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Soytürk, heyetle bir süre görüşerek odanın faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yamanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı dileğinde bulunan Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA