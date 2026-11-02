Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de baro ve ticaret borsası yönetimleri Belediye Başkanı Gencan'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de baro ve ticaret borsası yönetimleri Belediye Başkanı Gencan'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım ve Edirne Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban, yönetimleriyle Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti. Gencan yeni yönetimlere başarılar diledi; Borozan da İl Tarım Müdürü Köse'yi ziyaret etti.

Edirne Barosu Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gencan, Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı.

Gencan, hukukun üstünlüğü, adalet ve savunma hakkının korunmasında baroların üstlendiği sorumluluğa dikkati çekerek, yeni yönetime görev döneminde başarılar diledi.

Açıklamada, nazik ziyaretleri dolayısıyla Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür edildi.

Borozan'dan İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'ye ziyaret

Borozan Hayvancılık ve Tarım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Demir Borozan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanı Borozan, Köse ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler, üretim faaliyetleri ve bölge ekonomisine katkı sağlayan çalışmalar ele alındı.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Kurban'dan Gencan'a ziyaret

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gencan, Kurban ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı.

Gencan, Kurban ve yeni yönetimini tebrik ederek, Edirne'nin tarımsal üretimine ve ticaretine katkı sunacak çalışmalarında başarılar diledi.

Açıklamada, nazik ziyaretleri dolayısıyla Kurban ve beraberindekilere teşekkür edildi.

Kaynak: AA
Pentagon'un 'çılgın' planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı

Fotoğraf bugün Türkiye'nin tatil cennetinde çekildi

Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

Biri bu işe dur desin!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu

Aynı adamı ikinci kez denedi! İlkinden farkı olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler

Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler