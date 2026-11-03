Türkiye ve Kamerun çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında mutabık kaldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kamerun arasındaki yatırımların ve ticaret hacminin artırılması amacıyla çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının en kısa sürede müzakere edilerek imzalanması konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kamerun'un kendileri için değerli bir ekonomik ortak olduğunu bildirdi.

Afrika'nın gelişmesine ve Afrika halkının şartlarının ve refahının iyileşmesine katkıda bulunma anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Bolat, "Dışişleri Bakanlığı diplomatik misyonlarımızın sayısını 12'den 50'ye çıkardık. Ticaret Bakanlığı olarak 23 yıl önce 4 olan ticaret ofislerimizin sayısını 27'ye yükselttik." dedi.

Bolat, Türkiye ile Afrika arasında son 23 yılda dış ticarette yaşanan artıştan bahsederek, Türk müteahhitlerin Afrika kıtasında bugüne kadar toplam taahhüt bedeli yaklaşık 105 milyar dolar olan 2 bin 118 proje üstlendiğini anlattı.

"Güçlerimizi birleştirerek karşılıklı ticareti artırmalıyız"

Bakan Bolat, Türkiye ile Kamerun arasındaki dış ticaret hacmine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeş ülke Kamerun ile ticaret hacmimiz geçen yıl 542 milyon dolara yükseldi. Bunu müteahhitlik sektöründe 28 projeyle 1 milyar 170 dolarlık inşaat faaliyetleri izledi. Türk ve Kamerunlu şirketler karşılıklı olarak ticaret ve yatırım ilişkilerini yürütüyorlar. Bu noktada Türk Hava Yolları da Kamerun'a düzenli uçuyor. Değerli bakan kardeşimle (Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey) uzlaştık. En kısa sürede yatırımları artırmak için çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını müzakere etme ve imzalama konusunda mutabık kaldık. Projelerin sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye ile Kamerun'un güçlerini birleştirerek karşılıklı ticareti artırması gerekiyor."

Turizm, sağlık hizmetleri, yatırımlar, tarım, imalat, müteahhitlik ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Bolat, Kamerunlu ve Türk iş insanlarını bu fırsatlardan yararlanmaya ve söz konusu sektörlerde yatırım yapmaya davet etti.

"Dış ticaret hacmimiz çok daha yukarı seviyelere çıkabilir"

Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, "Dış ticaret hacmimiz 542 milyon dolar oldu. Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret seviyesi kesinlikle potansiyeli yansıtmıyor. Çok daha yukarı seviyelere çıkabilir." dedi.

Toplantıya katılan Türk firmalarının yöneticilerinin, Kamerun'da imalat, ticaret, tarım ve müteahhitlik alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Mey, firmaların temsilcilerine Kamerun'a yaptıkları yatırımlar için teşekkür etti.

Mey, Türk firmalarının Kamerun'da 27 önemli projeye imza attığını söyleyerek, ülkenin en büyük stadyumu olma özelliği taşıyan Douala Japoma Stadyumunun bir Türk firması tarafından yapıldığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına rahatlıkla çıkarılabileceğini ifade eden Mey, tarım, enerji, hizmetler ve sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu anlattı.

Mey, Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim alanında Kamerun'da yaptığı hizmetlerin önemine değinerek, insani yardım tarafında yapılan destekler ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu bildirdi.

İki ülkenin de iş dünyası temsilcilerinin bulunduğu toplantının ikinci kısmı Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katılımıyla devam etti.

Kaynak: AA