Çin Başbakanı Li Qiang, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Beijing'de görüştü

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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, devlet ziyareti amacıyla Çin'de bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Li pazartesi günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin günün erken saatlerinde bir araya gelerek Çin-Umman stratejik ortaklığının daha da derinleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası belirlediğini ifade etti.

Li, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek, karşılıklı desteği güçlendirmek, çeşitli alanlardaki işbirliğini teşvik etmek ve iki ülkenin modernleşme süreçlerine daha iyi hizmet etmek amacıyla Umman ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Umman ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirme, petrol ve doğalgaz sanayi zincirinin tamamında işbirliğini derinleştirme ve daha fazla yüksek kaliteli temiz enerji projesini hayata geçirme yönündeki temennilerini dile getirdi.

Li, her iki tarafa tarım, balıkçılık, havacılık ve uzay uyduları, bilgi ve iletişim ile yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini genişletme ve Çin- Körfez İşbirliği Konseyi serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılmasını sağlama çağrısında bulundu.

Çin Başbakanı ayrıca, iki tarafın kültür ve eğitim sektörlerindeki etkileşim dahil olmak üzere kültürel ve halklar arası temasları artırması ve karşılıklı personel değişimini daha da kolaylaştırması gerektiğini ifade etti.

Li, Küresel Güney ülkeleri olan Çin ve Umman'ın, dünya barışı ile istikrarını ortaklaşa korumak üzere çok taraflı meselelerde yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Umman Sultanı ise Çin'in tüm dünyanın dikkatini çeken kalkınma başarılarını büyük takdirle karşıladıklarını söyledi. Sultan Heysem bin Tarık, Çin'in kalkınma deneyimlerinden faydalanmayı ve iki ülke arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile iletişim ve koordinasyonu artırmak istediklerini belirten Sultan Heysem bin Tarık, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki çatışmaların çözüme kavuşturulmasına ve barış ile istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua