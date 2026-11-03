Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

STM, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini Avrupa'da sergiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
STM, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini Avrupa'da sergiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini Avrupa'da düzenlenen EURONAVAL 2026'da görücüye çıkardı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini Avrupa'da düzenlenen EURONAVAL 2026'da görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan EURONAVAL 2026'da yeni nesil deniz teknolojilerini sergiliyor.

STM, 6 Kasım'a kadar devam edecek fuarda, insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve sürü kabiliyetine sahip kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU'yu uluslararası deniz kuvvetleriyle buluşturuyor.

Şirket ayrıca Portekiz Donanması için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'nin yanı sıra İstif Sınıfı Fırkateyn, STM MPAC Hücumbot ve Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 ile askeri denizcilik kabiliyetlerini tanıtıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın