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Çin'in zorunlu karşılık hamlesinin yuanın yükselişini kalıcı olarak durdurması beklenmiyor

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- Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz: "Çin'de döviz mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı kararının yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurabileceğini düşünmüyorum, sadece yuandaki yükselişin hızını yavaşlatır kanısındayım" "Yuanın arkasında güçlü temeller var, Çin'in ihracatı güçlü ve ticaret fazlası çok yüksek seviyelerde. Şirketler ellerindeki dolarları yoğun şekilde bozduruyor. Bu tablo değişmedikçe 24 milyar dolarlık bir operasyon ya da uyarı sinyali tek başına trendi tersine çevirmez"

Çin'in döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranını artırma kararının yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurması öngörülmüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), döviz cinsi mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükselteceğini bildirdi.

Kararla, finansal kuruluşlarda döviz likiditesinin yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi olan Çin için yuanın değer kazanması, ülkenin dış ticaretteki rekabetinde dezavantaj oluşturuyor.

Dolar/yuan paritesi, bu yıl yüzde 4,5 civarında değer kaybetti.

Finansal sistemden yaklaşık 24 milyar dolar çekilmiş olacak

Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kararın 15 Kasım'da yürürlüğe gireceğini ve son 5 yıldaki ilk artış olduğunu belirtti.

Bu kararla birlikte bankaların artık döviz mevduatlarının daha büyük kısmını merkez bankasında tutacağını ifade eden Kaymaz, Çin'de finansal sistemden yaklaşık 24 milyar doların çekilmiş olacağını dile getirdi.

Kaymaz, PBoC'nin zamanlamasının da önemli olduğuna işaret etti.

Yuanın 4 aydır aralıksız değer kazandığına dikkati çeken Kaymaz, yuanın dolar karşısında ekim sonunda 2022'den beri en güçlü seviyesini gördüğünü söyledi.

Kaymaz, PBoC'nin amacının yuana ilişkin beklentileri yumuşatmak olduğunu belirtti.

Kararın net bir uyarı sinyali olarak okunması gerektiğini ifade eden Kaymaz, "Çin'de döviz mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı kararının yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurabileceğini düşünmüyorum. Sadece yuandaki yükselişin hızını yavaşlatır kanısındayım. Yuanın arkasında güçlü temeller var. Çin'in ihracatı güçlü ve ticaret fazlası çok yüksek seviyelerde. Şirketler ellerindeki dolarları yoğun şekilde bozduruyor. Bu tablo değişmedikçe 24 milyar dolarlık bir operasyon ya da uyarı sinyali tek başına trendi tersine çevirmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu karşılık kararı ihracatçı için olumlu"

Kaymaz, ihracatın Çin ekonomisinin şu dönemde tek ana motoru olduğunu belirtti.

Yuanın hızla güçlenmesi durumunda Çin mallarının yurt dışında daha pahalı olacağını ve ihracatçıları zor bir durumun içine sokacağını ifade eden Kaymaz, kararın ihracatçı üzerindeki bu baskıyı hafifletmeye yönelik alındığını kaydetti.

Kaymaz bu etkinin abartılmaması gerektiğini belirtti.

Bu adımın yuanı ucuzlatmadığını, rekabet gücünün aşınmasını yavaşlattığını söyleyen Kaymaz, "Madalyonun öbür yüzü de var. Çin'in dev ticaret fazlası zaten bir gerilim kaynağı. Güçlenen yuan dengesizliği biraz düzeltiyordu. Pekin süreci frenlerse eleştiriler artabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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