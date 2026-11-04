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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar Tekirdağ Ticaret Borsası ve Odasını ziyaret etti

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar Tekirdağ Ticaret Borsası ve Odasını ziyaret etti
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Ticaret Borsası ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaretlerde bulundu. Nallar, Borsa Başkanı Feyzullah Sügür ve Oda Başkanı Cengiz Günay ile kent ekonomisi ve ortak projeleri değerlendirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Ticaret Borsası ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarıyla bir araya geldi.

Nallar, kentteki üretim ve ticaret hayatının geliştirilmesine yönelik temasları kapsamında ilk olarak Tekirdağ Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Borsa Başkanı Feyzullah Sügür ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Nallar, seçimlerin ardından göreve gelen Sügür ve yönetimine yeni dönem çalışmalarında başarı diledi.

Tarım ve ticaretin Süleymanpaşa için taşıdığı öneme değinen Nallar, kent ekonomisinin gelişmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Nallar, daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Görüşmede, kentin ticari hayatının geliştirilmesi ve kurumlar arasında ortak projelerin hayata geçirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Nallar, misafirperverliklerinden dolayı Günay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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