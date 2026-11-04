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Aydın Valisi Varol, Ticaret Odası İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

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Aydın Valisi Varol, Ticaret Odası İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Ticaret Odası İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Varol, öğretmenlerden eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı; çocukların mutluluğu ve eğitim camiasının gayretinin önemine dikkat çekildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Ticaret Odası İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Varol, çocuklarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Varol, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitimcilerle görüş alışverişinde bulunan Varol, okulda devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çocukların mutluluğunun ve eğitim camiasının gayretinin önemine dikkat çekilen ziyarette, öğrencilerle hatıra niteliğinde görüntüler de oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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