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2027 programına göre Suriye ile STA'nın gelecek yıl yeniden aktif edilmesi hedefleniyor

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Suriye ile askıya alınan serbest ticaret anlaşması gelecek yıl yeniden aktif edilmek üzere girişimlerde bulunulacak. KİK ve Japonya ile STA müzakereleri sürdürülecek, Türk firmalarının pazarlara erişimi iyileştirilecek.

Türkiye'nin dış ticarette pazar çeşitliliğini artırma hedefleri doğrultusunda gelecek yıl Suriye ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) yeniden aktif edilmesi ve çok sayıda ülkeyle ticaret anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl stratejik, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine, ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesine, ikili, bölgesel ve çok taraflı ticaret diplomasisinin yürütülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda mal ve hizmet ihracatında "Uzak Ülkeler Stratejisi" başta olmak üzere pazar çeşitliliğini sağlamaya yönelik politikalar sürdürülecek. Strateji çerçevesinde belirlenen ülkelerle işbirliğinin artırılması, bu ülkelere yönelik fuar katılımı ve tanıtım faaliyetlerinin devamı sağlanacak.

Tercihli ticaret ağı geliştirilecek

Türkiye'nin tercihli ticaret ağı güçlendirilecek, yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek ve yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Türkiye'nin imzalayacağı veya kapsamını genişleteceği tercihli ticaret anlaşmalarında (TTA) Türk firmalarının bölgesel ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu ve konumunun yükseltilmesine yönelik adımlar atılacak. Firmaların pazarlara erişim imkanlarının iyileştirilmesi ve adil rekabet ortamında çalışmalarının sağlanması amacıyla ikili platformlarda ülkeler arası diyalog güçlendirilecek.

Daha önce askıya alınan Türkiye-Suriye STA'sının yeniden aktif edilmesi için pazara giriş politikaları temelinde girişimlerde bulunulacak.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Japonya ile STA müzakerelerinin sürdürülmesine odaklanılacak. Kanada ile STA müzakerelerinin ilk turunun bu yıl 30 Kasım-4 Aralık'ta Ankara'da yapılması beklenirken, müzakereler gelecek yıl Türkiye'nin pazara giriş politikaları odağında devam edecek.

Türkiye-Maldivler TTA'sının yürürlüğe giriş süreci tamamlanacak. Cezayir ve Endonezya ile TTA müzakereleri de pazara giriş politikaları temelinde sürdürülecek.

Afrika açılımı çerçevesinde bu ülkelerle diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkiler daha da güçlendirilecek.

AB ile ticarette yeşil dönüşüme odaklanılacak

Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ihracat pazarlarında rekabetçiliğin artırılması ve tedarik zincirlerinde Türkiye'nin konumunun yükseltilmesi amacıyla AB Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında üretim ve ticarete yönelik sektörel dönüşüm adımlarına odaklanılacak.

Gümrük Birliği doğrultusunda AB ile yeşil tedarik zincirleri tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. İlgili mutabakat kapsamında malların serbest dolaşımını etkileyen mevzuata uyum çalışmaları yapılacak.

e-Ticaret, dijital altyapıyla güçlendirilecek

Dijital altyapının geliştirilmesi, ödeme ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanarak e-ihracat desteklenecek. Ayrıca e-ticaret pazarında daha fazla ihracatçı firmanın etkin şekilde faaliyet göstermesi sağlanacak. Bu kapsamda kılavuz, rehber, organizasyon gibi destekleyici çalışmalarla e-ihracata yönelik desteklere ilişkin farkındalık düzeyi artırılacak.

Türkiye'nin uluslararası düzeyde bir fuar merkezi haline gelmesi amacıyla yurt içi fuarlarda yabancı ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Özellikle bilişim sektörünün küresel değer zincirlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi ve yazılım ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması da gelecek yılın öncelikli konuları arasında yer alacak.

Serbest bölgelerin küresel marka değerini güçlendirmek amacıyla yatırımcı odaklı tanıtım kampanyaları yürütülecek.

Kaynak: AA
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