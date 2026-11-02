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Bolat, Libya ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefinde kararlılığı teyit etti

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Bolat, Libya ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefinde kararlılığı teyit etti
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Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'daki 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda Libya mevkidaşı Buşıha ile görüştü. Bolat, 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik kararlılığın teyit edildiğini ve iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Milli Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Abdülmüttalib Buşıha ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Görüşmemizde, 500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş Libya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize yönelik kararlılığımızı teyit ettik, ticari ve ekonomik alandaki iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik" dedi.

Bakan Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısına katılıyor. Bakan Bolat, toplantı kapsamında Libya Milli Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Abdülmüttalib Buşıha ile görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bolat, "Görüşmemizde, 500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş Libya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize yönelik kararlılığımızı teyit ettik, ticari ve ekonomik alandaki iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. JETCO 1. Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak, Türkiye-Libya İş ve Yatırım Forumu düzenleyerek iş insanlarımızın bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Libya'da ilk yurt dışı müteahhitlik projelerini üstlenen firmalarımızın gündemdeki sorunlarını çözme yönünde kaydedilen ilerlemeyi ele aldık. Önümüzdeki dönemde Libya ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yasal altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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