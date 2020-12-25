TCMB HABERLERİ

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Tcmb Haberleri

Tcmb haber, Tcmb son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tcmb - Bugün
TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
Tcmb - Bugün
Kapasite kullanım oranı aralıkta azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.
Tcmb: Reel kesim güveni arttıTcmb - Bugün
Reel kesim güveni arttı
Tcmb: İmalat sanayide kapasite kullanım 0.2 puan düştüTcmb - Bugün
İmalat sanayide kapasite kullanım 0.2 puan düştü
Tcmb - Bugün
Borsa güne rekorla başladı
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası borsa rekorlara, döviz kurları da gerilemeye devam etti.
Tcmb - Bugün
BIST100 yüzde 0.47 artışla başladı, dolar 7.58 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.
Tcmb - Bugün
Son dakika haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü kararlarının piyasada olumlu karşılanması ve Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varmasıyla piyasalardaki pozitif seyrin bugün de devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Tcmb: Güne yükselişle başlayan dolar 7,58'den işlem görüyorTcmb - Bugün
Güne yükselişle başlayan dolar 7,58'den işlem görüyor
Tcmb - Bugün
Dolar 7.58 lira, euro 9.24 lira, sterlin 10.30 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.
Tcmb - Bugün
GÜNDEM/ 25 Aralık 2020
(Edirne/10.00-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
Güne yükselişle başlayan dolar 7,58'den işlem görüyor
Tcmb - Bugün
Son dakika haberleri! Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı.
Tcmb - Bugün
Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı.
Tcmb - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2020
(Edirne/10.00-14.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.
Tcmb - Dün
Piyasalarda gün sonu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6137 lira, satışta 7,6442 lira olarak açıkladı.
Tcmb - Dün
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında günü 1.
Tcmb - Dün
Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentisin üzerindeki faiz artışının enflasyonla mücadele konusunda kararlılığına işaret ettiğini, kararın Türk lirası varlıklar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Tcmb - Dün
Son dakika haber | Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz artışı kararını memnuniyetle karşıladı
Son dakika ekonomi haberine göre MURAT ASLAN/BURHAN SANSARLIOĞLU - Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmesini memnuniyetle karşıladı.
Tcmb - Dün
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı.
Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta gerilediTcmb - Dün
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi
Tcmb - Dün
M3 para arzı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Tcmb - Dün
Finansal hizmetler güven endeksi 4 puan azaldı
Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 154,6 seviyesinde gerçekleştiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) paylaşılan anket sonuçlarına göre, 2020 yılı Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 4,0 puan...
Tcmb: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttıTcmb - Dün
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı
Tcmb - Dün
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Tcmb - Dün
Faiz kararı sonrası dolar düştü, borsa yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarması sonrası dolar kuru değer kaybederken, BIST 100 endeksi rekor seviyeye yükseldi.
Tcmb: Son Dakika | Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüşTcmb - Dün
Son Dakika | Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş
Tcmb: Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştüTcmb - Dün
Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü
Tcmb - Dün
TCMB politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 17'ye yükseltti (2)
Merkez Bankası (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltti.
Tcmb: Merkez Bankası repo ihale faizini 200 baz puan artırdıTcmb - Dün
Merkez Bankası repo ihale faizini 200 baz puan artırdı
Tcmb - Dün
TCMB: TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon...
TCMB: TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.
Tcmb - Dün
TCMB politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 17'ye yükseltti
Merkez Bankası (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltti.
Tcmb: Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükselttiTcmb - Dün
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti
Tcmb: Salıcı: '(CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında'Tcmb - Dün
Salıcı: "(CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında"
Tcmb - Dün
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 39 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.
Tcmb: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyorTcmb - Dün
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor
Tcmb - Dün
BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 7.64 lirada
Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.
Tcmb - Dün
TCMB, N Kolay'ın hizmet kapsamını genişletti, Hızlıöde ve Paybull'a faaliyet izni verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), N Kolay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamına ödeme hizmetinin eklenmesine, ayrıca Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu ve Paybull Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine...
Tcmb - Dün
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki mesajların piyasadaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklediğini söyledi.
Tcmb: Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyorTcmb - Dün
Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor
Tcmb: Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştıTcmb - Dün
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Tcmb - Dün
Dolar 7.64 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.37 lirada
Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.
Tcmb: Akşener, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul ettiTcmb - Dün
Akşener, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Tcmb - 23.12.2020
Piyasalarda gün sonu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak açıkladı.
Tcmb - 23.12.2020
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Yarından itibaren batıda birçok ülkede başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini belirtti.
Tcmb - 23.12.2020
BIST100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 7.63 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.
Tcmb: Borsa rekor seviyedeTcmb - 23.12.2020
Borsa rekor seviyede
Tcmb - 23.12.2020
VakıfBank'a bir yılda 2,4 milyon yeni dijital müşteri
Finans sektörünün en yenilikçi, en enerjik, en aktif bankası olduklarını aktaran Merdan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen kişisel özel bir bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla 7 gün 24 saat kolay para gönderimine hazırlık olan Kolay Adres Sistemi (KOLAS) sisteminde de öncü olduk.
Tcmb - 23.12.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 32 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
Tcmb: Borsa güne yükselişle başladıTcmb - 23.12.2020
Borsa güne yükselişle başladı
Tcmb - 23.12.2020
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 7.65 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.
Tcmb - 23.12.2020
Dolar 7.65 lira, euro 9.33 lira, sterlin 10.27 lirada
Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 liranın altına çekilen dolar yeni güne 7.65 lirada başladı.
Tcmb - 23.12.2020
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yarından itibaren birçok ülkede başlayacak Noel tatili öncesinde veri gündemi takip edilecek.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:20:53. #1.15#
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