TCMB HABERLERİ

Tcmb - 23.12.2020

Finans sektörünün en yenilikçi, en enerjik, en aktif bankası olduklarını aktaran Merdan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen kişisel özel bir bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla 7 gün 24 saat kolay para gönderimine hazırlık olan Kolay Adres Sistemi (KOLAS) sisteminde de öncü olduk.