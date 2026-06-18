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TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borçta rekor! 242 milyar doları aştı

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borçta rekor! 242 milyar doları aştı
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Türkiye'nin vadesine bir yıl veya daha az kalan dış borçları Nisan ayında 242 milyar dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. TCMB verileri, bankacılık sektörü öncülüğünde kısa vadeli dış borç stokunda artışın sürdüğünü ortaya koydu.

  • Kısa vadeli dış borç stoku Nisan'da yüzde 3 artarak 171,6 milyar dolara yükseldi.
  • Vadesine bir yıl veya daha az kalan toplam dış borç yükümlülüğü 242 milyar dolarla rekor kırdı.
  • Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,8 artışla 75,5 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli dış borç stoku Nisan ayında yüzde 3 artışla 171,6 milyar dolara yükselirken, vadesine bir yıl veya daha az kalan toplam dış borç yükümlülüğü 242 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Bankaların borçlarındaki artış dikkat çekti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU YÜZDE 3 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artış göstererek 171,6 milyar dolara yükseldi. Böylece kısa vadeli dış borçlarda dikkat çeken bir artış yaşandı.

BANKALARIN BORÇLARI HIZLA YÜKSELDİ

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,8 artarak 75,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ile menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 4,1 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye'deki mevduatları da yükseliş gösterdi. Bu kalemdeki yükümlülükler yüzde 6,7 artarak 18,6 milyar dolara çıktı.

DÖVİZ VE TL MEVDUATLARINDA ARTIŞ

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 1,9 artışla 22,2 milyar dolar olurken, Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 yükselerek 26 milyar dolara ulaştı.

DİĞER SEKTÖRLERİN BORCU DA ARTTI

Diğer sektörlerden kaynaklanan kısa vadeli dış borç stoku da artış kaydetti. Söz konusu borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükselerek 71,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

TİCARİ KREDİLER VE NAKİT KREDİLERDE YÜKSELİŞ

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 artışla 64,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 19,6 gibi dikkat çekici bir artışla 7 milyar dolara yükseldi.

BORÇLARIN PARA BİRİMİ DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Kısa vadeli dış borç stokunda ABD doları ve euronun payı gerilerken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış görüldü. Toplam stokun yüzde 34,8'i ABD doları, yüzde 26,7'si euro, yüzde 24,5'i Türk lirası ve yüzde 14'ü diğer para birimlerinden oluştu.

MEVDUAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ 66,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Kalan vadeye göre değerlendirilen kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Taner Yener
Taner Yener
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