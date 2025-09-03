Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB faiz toplantısı ne zaman

Ekonomik istikrarın kalbinde yer alan faiz kararları, yalnızca piyasaları değil, bireylerin günlük yaşamını da doğrudan etkiliyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanan faiz oranları, döviz kurlarından enflasyona, kredi faizlerinden yatırım kararlarına kadar birçok alanda belirleyici rol oynuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

TCMB EYLÜL AYI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TCMB'nin 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre Eylül ayı faiz kararı 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, Merkez Bankası'nın resmi takvimlerindeki tüm kaynaklarda teyit edilmiş sabit bir bilgidir.

MERKEZ BANKASI EYLÜL F AİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı için belirlenen takvime göre, 11 Eylül 2025 Perşembe günü PPK toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası'nın uygulama geleneğine göre faiz kararları, toplantının yapıldığı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Dolayısıyla, 11 Eylül 2025'te de açıklamanın saat 14:00'te yapılması beklenmektedir.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin takvimine göre, PPK toplantısı 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleşecekti.