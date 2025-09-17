Haberler

TCMB, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Faiz Oranlarını Yeniden Belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını güncelledi. Yeni oranlar yıllık %41,25 ve %42,25 olarak belirlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak belirledi.

