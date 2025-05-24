Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
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1987-1993 yıllarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan Rüşdü Saracoğlu, İstanbul'da kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu (77), İstanbul'da hayatını kaybetti. Rüşdü Saracoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Saracoğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek. Eski Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve 53'nci Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı yaptı.

TCMB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TCMB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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