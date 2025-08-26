Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşüren Merkez Bankası, 300 baz puanlık bir indirime imza atmıştı. Bu sürpriz hamlenin ardından gözler, bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Merkez Bankası faiz toplantısı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası, son olarak 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklamış ve politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmişti. Bu gelişmenin ardından, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve piyasa aktörleri gözlerini bir sonraki toplantıya çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Ağustos ayı içerisinde yeni bir PPK toplantısı planlanmıyor. Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı ise 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Bu süreçte ekonomik veriler ve piyasa koşulları dikkatle izlenirken, Eylül ayında alınacak olası faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor.

2025 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitti. Alınan kararla birlikte bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyesine çekildi. TCMB tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir."

Açıklamanın devamında, Merkez Bankası'nın diğer faiz oranlarında da düzenlemeye gittiği belirtildi. Buna göre;

Gecelik borç verme faizi yüzde 49'dan yüzde 46'ya,

Gecelik borçlanma faizi ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e düşürüldü.

Bu karar, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele, finansal istikrar ve büyüme dengesini gözeterek attığı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.