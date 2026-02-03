Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Fatma Özkul, akademik birikimi, finans ve muhasebe alanındaki çalışmaları ve kurumsal tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Prof. Dr. Fatma Özkul kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI FATMA ÖZKUL KİMDİR?

1978 yılında Elazığ'da doğan Prof. Dr. Fatma Özkul, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Akademik yolculuğunu aynı üniversitede sürdüren Özkul, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken Özkul,

2012 yılında Doçent,

2018 yılında Profesör unvanını aldı.

2007–2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Fatma Özkul, bu süreçte yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmadı;

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı,

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü gibi önemli idari görevler üstlendi.

Hâlen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olan Özkul, muhasebe, finansal raporlama ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayına imza attı.

Öne çıkan kitap çalışmaları arasında:

İşletmelerde Hile Riski Yönetimi,

Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları

ve 2023 yılında "Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı" ödülünü alan Kripto Varlıklar Muhasebesi yer alıyor.

Akademik kimliğinin yanı sıra kurumsal yönetim alanında da görev alan Fatma Özkul;

Türkiye Sigorta A.Ş.

Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş.

şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev aldı.

FATMA ÖZKUL KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

FATMA ÖZKUL NERELİ?

Fatma Özkul, Elazığ doğumludur.

FATMA ÖZKUL EŞİ KİM?

Prof. Dr. Fatma Özkul, evlidir ve iki çocuk annesidir.