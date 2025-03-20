Merkez Bankası'nın kasasındaki döviz ve altın miktarı belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, toplam rezervler 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artarak 171 milyar 82 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar, altın rezervleri ise 1 milyar 900 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.
REZERVLER SON BİR HAFTADA 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ARTTI
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Mart ile biten haftada 1 milyar 167 milyon dolar artarak 171 milyar 82 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar artarak 97 milyar 802 milyon dolardan 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Mart haftasında 1 milyar 900 milyon dolar artarak 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi