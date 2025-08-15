TCMB'nin Enflasyon ve Faiz Beklentileri Artış Gösterdi

TCMB'nin Enflasyon ve Faiz Beklentileri Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,69'a yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, faiz oranı ve döviz kuru beklentileri de güncellendi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,66'dan yüzde 29,69'a yükseldiğini açıkladı.

TCMB, Ağustos 2025 dönemine ilişkin piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.