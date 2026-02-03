Haberler

Merkez Bankası'na Yeni Başkan Yardımcıları Atandı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

(ANKARA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine atandı.

Atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
