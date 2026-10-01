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TCMB, KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'e çıkardı

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TCMB, KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'e çıkardı
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Merkez Bankası, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5'e yükseltirken, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.

KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI ARTIRILDI

TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığı belirtilen duyuruda, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltildiği, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının da düşürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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