ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ( Tcmb ) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararının açıklanacağı saat ve ekonomistlerin beklentileri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül ayı faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. TCMB’nin resmi toplantı takviminde de eylül ayı PPK toplantı tarihi 10 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı kararını toplantı günü saat 14.00’te kısa açıklama ve gerekçesiyle birlikte duyuruyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu.

TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TCMB’nin eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00’te kamuoyuna açıklanacak.

Merkez Bankası’nın 2026 yılı toplantı takvimine göre eylül ayındaki toplantı 10 Eylül’de yapılırken, toplantı özetinin yayımlanma tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Eylül ayı faiz kararı öncesinde açıklanan AA Finans beklenti anketinde 25 ekonomistin tahminleri yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin 24’ü politika faizinin yüzde 37’de sabit bırakılmasını, 1 ekonomist ise 100 baz puan indirimle yüzde 36’ya çekilmesini bekliyor.

Buna göre ankette oluşan medyan beklenti, Merkez Bankası’nın eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Temmuz ayındaki PPK toplantısında da politika faizi yüzde 37 seviyesinde tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminde eylül toplantısının ardından yıl içerisinde iki toplantı daha bulunuyor.

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

TCMB’nin resmi takviminde 22 Ekim tarihli toplantının özetinin 30 Ekim’de, 10 Aralık tarihli toplantının özetinin ise 17 Aralık’ta yayımlanması planlanıyor.