TCMB'den TR Karekodu ile Ödeme Standartları

TCMB'den TR Karekodu ile Ödeme Standartları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, İstanbul'da düzenlenen Ödeme Sistemleri Zirvesi'nde TR karekod ile ödemeleri standart haline getirdiklerini belirtti. Ayrıca FAST anlık ödeme sisteminin günlük 15 milyon işlem ile yaygın olarak kullanıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını belirterek, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten gururluyuz." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi", TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde başladı.

Hatice Karahan, burada yaptığı konuşmada, kurum içi kaynakları kullanarak geliştirdikleri ve 2021'de devreye soktukları FAST anlık ödeme sisteminin Türkiye'nin finansal ekosistemi için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu ve FAST'in artık Türkiye çapında günlük 15 milyon civarı işlemle yoğun ve yaygın bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile FAST üzerinde gerçekleştirdikleri katman servislerden bahseden Karahan, şunları kaydetti:

"Buradaki katman servis geliştirmelerimiz de devam ediyor. Ayrıca tarafımızdan regüle edilen TR karekod standartlarının oluşturulması da sisteme kattığımız bir diğer reform oldu. Türkiye çapında TR karekod kullanılarak ödemelerin yapılıyor olması ile birlikte inovasyona katkı sağladık. Bu çalışmalar, tüketiciler ve firmalar için ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağladı. Tüm bu altyapı sayesinde şunu da gururla söyleyebilirim ki ödeme sistemimiz globalde de çok önemli bir yerde. Ekosistemi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımız sürüyor."

Hatice Karahan, dünyanın giderek daha da entegre olduğu bir ortamda ülke içindeki ödemeler gibi ülkeler arası ödemelerin de olabildiğince kolay olması gerektiğine işaret etti.

Dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını aktaran Karahan, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten de gururluyuz." dedi.

"Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu, gelişmelere sürekli adapte olmak önemli"

Farkındalığın ve bilgi paylaşımının önemine işaret eden Karahan, "Uluslararası platform ve kuruluşlar bünyesinde de TCMB olarak kritik konulara odaklanıyoruz, önemli roller üstleniyor ve uluslararası çabalara katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Karahan, ödemelerdeki inovasyonun ödeme sistemi servis sağlayıcılarının birlikte çalışabilmesini kolaylaştıracağını dile getirerek, şunları aktardı:

"Sınır ötesi ödemeler alanında, diğer ülkelerin anlık ödeme sistemleriyle kendi anlık ödeme sistemimiz FAST'i bağlama konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu. Gelişmelere sürekli adapte olmak önemli."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.