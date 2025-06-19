Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
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Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tuttu. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada savaş vurgusu da yapılarak "Jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 2024 Aralık'ta faiz indirimine başlayan, ocak ve şubat aylarında devam eden Merkez Bankası, 3 aylık süreçte faizi yüzde 50'den yüzde 42,50'a kadar düşürmüştü. Ancak nisan ayında döviz kurlarındaki aşırı oynaklık sonrası sürpriz bir adım atan Merkez, 350 baz puanlık artışla faizi yüzde 46'ye çıkarmıştı. Bugün ise 2025'in dördüncü faiz kararını açıklayan Merkez, sürpriz yapmadı.

HAZİRAN AYINDA SÜRPRİZ YOK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 46,00 seviyesinde kaldı. Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tutmuştur.

"YURT İÇİ TALEBİN YAVAŞLADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"TÜM PARA POLİTİKASI ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"TOPLANTI ÖZETİ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAYIMLANACAK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

O zaman memura %50 zam farz oldu.

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Amerika merkez bankası ne yapiyorsa aynısını Türkiye yapıyor

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Haber Yorumlarıfasistbiryigit:

Nas var felak var sana bana ne oluyor yahu !? Çünkü ben ekonomistim..

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

bu değişik kelimelerle ulvi anlatımın kısaca özü bankalar mevduat yığılması sonucu yani herkes parayı faize yatırmış bekliyor ve faiz alıyor fakat banka dan kimse kredi veya borç para alamadığı için para kazanamıyor ki mudiye para ödesin şimdi ne yapacaklarını düşünüyorlar tabiki bu böyle gitmeyecek sonuç hüsranla bitecek

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Haber YorumlarıEngin Savaş:

İran'ın İsrail'e saldırıları gösterdi ki Müslümanların İsrail'den Amerika'dan korkmasının boş olduğu, aksine İsrail'e sert cevap verildiği zaman İsrail ve Amerika'nın da korkup geri çekileceği açıkça ortaya çıkıyor... Örneğin İran, İsrail Filistin'i vurduğunda İran veyahut Türkiye veya herhangi başka bir İslam ülkesi bu şiddetle İsrail'e vursaydı İsrail Filistin'de Gazze'de bu kadar ileri gidemezdi

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