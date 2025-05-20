Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu

Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2025'te Konut Fiyat Endeksi'nin nominal olarak yüzde 32,9 arttığını, ancak reel olarak yüzde 3,6 azaldığını açıkladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları önemli artışlar kaydetti.

Konut fiyat endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,6 oranında azalış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 34,4, 41,9 ve 30,9 oranlarında artış gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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