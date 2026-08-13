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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu Haber Videosunu İzle
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan 28'e yükseltti. Karahan, "2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor" dedi.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledi.
  • Merkez Bankası, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini ve orta vadede yüzde 5 hedefinde istikrar kazanacağını öngörüyor.
  • Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı için sıkı ve ihtiyatlı duruşun sürdürüleceğini ve tüm araçların kullanılacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü gerçekleşti.

Karahan “Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor.” dedi.

"FİYAT İSTİKRARI İÇİN TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ"

Karahan "Sıkı duruşumuzu sürdürerek fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. Küresel olarak daha sıkı para politikaları beklentisi yükseldi. Talep koşulları dezenflasyonist. Yılın kalan bölümünde talep koşullarının dezenflasyonist görünümün korunacağını düşünüyoruz." dedi.

"DEZENFLASYON YAVAŞLIYOR"

Dezenflasyonun yavaşladığına değinen Karahan "Son aylarda dezenflasyonun yavaşladığı bir süreçten geçtik. Yılın kalan bölümünde cari açık üzerinde yukarı yönlü riskler var. Üretimdeki iyileşmeye karşın, gıda enflasyonunda olumsuz ayrışma belirginleşti. Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük." açıklamasında bulundu.

"HİZMET SEKTÖRÜNDE DE DEZENFLASYON SÜRÜYOR"

Karahan'ın açıklamaları şöyle devam etti:

"Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük. Arz şoklarına rağmen hizmet sektöründe dezanflasyon devam ediyor. Sıkı duruş korunmakta. Üst banttan fonla devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren belirgin şekilde yavaşladı. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile uyumlu hareket ediyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

Motorin fiyatlarında rafineri marjları kaynaklı yükselişler de enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak petrol ve doğal gaz fiyatlarının daha uzun süre daha yüksek kalması, yukarı yönlü risklerin başında geliyor.

Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar, sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMustafa Akgül:

kendileri de inanmıyordur

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Haber YorumlarıArif İnanç:

İnanmakla ilgili düeil ki dostum. Önemli olan ocak zammı. Şimdiden belli oldu. Yarımdan iyibaren het sirede maaşlara şu kadar gelecek demeue başlarlar. Alışalım diye. Tam fişimizi çekekerler.

yanıt1
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Haber YorumlarıEmre emre emre:

valla sesli güldüm,herşeye aşırı zam geliyor,ama enflasyon nasıl düşüyor şaşırıyorum

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıSami İşgören:

enflasyon düşmüyor emre ŞİMŞEK her ay böyle olacak diyor, TUİKe onlarda öyle yapıyor.isterse yapmasın koltuk gider:))))))

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Haber YorumlarıRevolver:

Düş deyince düşen bir enflasyon varsa tüm dünya bunu öğrenmek isteyecektir :)))

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Haber YorumlarıFatih:

Enflasyonu Müge anlıya çıkaralım gerçeği açıklasın

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Haber YorumlarıERCAN ÇETİNKAYA:

hah hah hah hah

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