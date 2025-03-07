Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon ve döviz tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçlarını yayımladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,30'dan sınırlı düşüşle yüzde 28,04'e geriledi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de 42,89 TL'den 42,79 TL'ye indi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE KISMİ DÜŞÜŞ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU TAHMİNİ

Şubat'ta 42,89 TL'ye gerileyen yıl sonu dolar tahmini için de Mart beklentileri netleşti. Bu kapsamda yıl sonu dolar tahmini 42,79 TL oldu.

PİYASA KATILIMCILARI KİM?

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54'ü finansal sektör, 18'si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.