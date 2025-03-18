Merkez Bankası 3 kripto para ve ödeme şirketinin işlemlerini durdurdu

Geçen hafta başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Bankpozitif'in sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, operasyon sonrası Türkiye'de hizmet veren üç elektronik ödeme kuruluşunun faaliyet izni durduruldu. İninal ve Pay Fix'in, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork olduğu öğrenildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen ödeme kuruluşlarının faaliyetleri hakkında karar verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix, Aypara ve İninal'ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu duyurdu. Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İDARİ VE MALİ TEDBİR UYGULANMIŞTIR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür.

Pay Fix, Aypara ve İninal'ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;

30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise

Pay Fix'in 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27'nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal'ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

"ŞİRKETLERE EL KONULMASININ SEBEBİ SORUŞTURMAYI SAĞLIKLI YÜRÜTMEK"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olarak yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve finansal suçlarla mücadelede getirilen yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Flash TV'ye el koyma kararının gerekçelerini açıklayan Şahin, yasa dışı bahis gelirlerinin gayrimenkul, araç, kripto varlıklar ve şirket yatırımları aracılığıyla aklandığını belirtti. TMSF'nin şirketlere el koyma yetkisinin soruşturmaların sağlıklı ilerlemesi için kullanıldığını vurgulayan Şahin, online finansal işlemler ve ödeme sistemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yasa dışı bahis reklamlarına yönelik yaptırımların artırılarak caydırıcılığın sağlanabileceğini söyledi.