Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı son açıklamalar!

Piyasalar kritik Merkez Bankası faiz kararını bekliyor! Yatırımcılar, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının tarihini ve faiz kararının açıklanma zamanını merak ediyor. TCMB'nin resmi toplantı takvimi, ekonomideki yönü belirleyecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantıyla yeni faiz kararını açıklayacak. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bu kritik toplantısında alacağı kararı büyük bir dikkatle takip ediyor. Faiz oranlarındaki olası değişiklikler, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir ve ekonomik büyüme, enflasyon ile döviz kurları üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Bu nedenle, 11 Eylül'de yapılacak toplantı, önümüzdeki dönemin para politikasına ilişkin önemli ipuçları verecek ve yatırımcı kararlarını şekillendirecek.

TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olarak uygulanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürme kararı aldı. Ayrıca, Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e çekildi. Bu adımlar, para politikasında faiz oranlarında önemli bir indirim sinyali olarak değerlendiriliyor.

