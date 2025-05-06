TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Merkez Bankası'nın faaliyetlerini anlatan Karahan'ın sunumunda para politikası, kur ve likidite başta olmak üzere verilecek güncel mesajlar piyasaların yakın odağında yer alıyor.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ"

Karahan'ın açıklamaları şöyle: Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. 2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi.

"OYNAKLIKLARIN ETKİSİ SINIRLI"

Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli. Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi bekleniyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz.

"DEZENFLASYONUN DEVAMI SAĞLANACAK"

Mart ayında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında proaktif bir biçimde gerekli tedbirleri aldık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. 2025 yılında da cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılından yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret ediyor.

"FİYATLAR ÜSTÜNDEKİ BASKILAR HAFİFLİYOR"

Enflasyondaki gidişatı daha sağlıklı görebilmek amacıyla oluşturduğumuz ana eğilim göstergelerini de yakından takip ediyoruz. Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskılar hafiflemekte. Bu durumun belirli sektörlerden kaynaklanmayıp genele yayılması bizim açımızdan önemli bir gelişme oldu. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor. Dezenflasyon sürecinin devamına yönelik kararlılığımızı korurken, likidite koşullarını yakından izlemeyi ve likidite yönetimi araçlarını etkili şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.