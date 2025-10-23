Haberler

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Deniz Ticaret Odası Toplantısında Ekonomi Değerlendirmesi Yaptı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Deniz Ticaret Odası Toplantısında Ekonomi Değerlendirmesi Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın ekim ayı meclis toplantısında para politikası ve makroekonomik görünüm hakkında konuştu. Denizcilik sektörü hakkında bilgi veren DTO Başkanı Tamer Kıran, Türk ekonomisinin küresel sorunlardan etkilendiğini ve ekonomi yönetiminin çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının (DTO) ekim ayı meclis toplantısına katıldı.

İMEAK DTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasının ekim ayı meclis toplantısı odanın Beyoğlu'ndaki binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan TCMB Başkanı Fatih Karahan, burada yaptığı konuşmada, para politikası ve makroekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulundu. Karahan, değerlendirmelerinin ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Ekonomi yönetiminin çabalarını takdir ediyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk denizcilik sektörü hakkında bilgi verdi, sektörü yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Yakın zamanda küresel konjonktüre bağlı ortaya çıkan sorunlardan Türk ekonomisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Kıran, ekonomi yönetiminin bozulan dengeleri düzeltmek için sarf ettiği çabayı takdir ettiklerini bildirdi.

Kıran, bu yıl itibarıyla 3 bin-12 bin DWT arasında 377 adet Türk sahipli koster gemisi bulunduğunu kaydederek, Akdeniz çanağında hakim konumda olan bu filonun yaş ortalamasının 27'ye ulaştığını ve yenilenmesi gerektiğini anlattı.

Deniz taşımacılığının teknolojik, çevresel, jeopolitik ve jeoekonomik bir dönüşüm sürecinde bulunduğunu vurgulayan Kıran, bu süreci iyi anlayıp, doğru stratejiler ve doğru politikalarla ilerlemenin önemine dikkati çekti.

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) net sıfır karbon çerçevesi nedeniyle mevcut filoların yüzde 90'dan fazlasının fosil yakıt kullandığına işaret eden Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle çok ciddi bir değişim süreci bizleri bekliyor. Denizcilik sektörü olarak hedeflenen ekonomik amaçlara ulaşmak için ekonomi yönetimimiz ile ortak bir anlayış içinde hareket etmeyi ve ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemesini desteklediğimizi belirtirken, ülkemizin ve sanayimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci başarıyla atlatıp güçlü bir ekonomiye ulaşmasını canı gönülden istediğimizi ifade etmek isterim."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.