TCMB Başkanı Fatih Karahan, Deniz Ticaret Odası Toplantısında Ekonomi Değerlendirmesi Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının (DTO) ekim ayı meclis toplantısına katıldı.

İMEAK DTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasının ekim ayı meclis toplantısı odanın Beyoğlu'ndaki binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan TCMB Başkanı Fatih Karahan, burada yaptığı konuşmada, para politikası ve makroekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulundu. Karahan, değerlendirmelerinin ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Ekonomi yönetiminin çabalarını takdir ediyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk denizcilik sektörü hakkında bilgi verdi, sektörü yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Yakın zamanda küresel konjonktüre bağlı ortaya çıkan sorunlardan Türk ekonomisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Kıran, ekonomi yönetiminin bozulan dengeleri düzeltmek için sarf ettiği çabayı takdir ettiklerini bildirdi.

Kıran, bu yıl itibarıyla 3 bin-12 bin DWT arasında 377 adet Türk sahipli koster gemisi bulunduğunu kaydederek, Akdeniz çanağında hakim konumda olan bu filonun yaş ortalamasının 27'ye ulaştığını ve yenilenmesi gerektiğini anlattı.

Deniz taşımacılığının teknolojik, çevresel, jeopolitik ve jeoekonomik bir dönüşüm sürecinde bulunduğunu vurgulayan Kıran, bu süreci iyi anlayıp, doğru stratejiler ve doğru politikalarla ilerlemenin önemine dikkati çekti.

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) net sıfır karbon çerçevesi nedeniyle mevcut filoların yüzde 90'dan fazlasının fosil yakıt kullandığına işaret eden Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle çok ciddi bir değişim süreci bizleri bekliyor. Denizcilik sektörü olarak hedeflenen ekonomik amaçlara ulaşmak için ekonomi yönetimimiz ile ortak bir anlayış içinde hareket etmeyi ve ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemesini desteklediğimizi belirtirken, ülkemizin ve sanayimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci başarıyla atlatıp güçlü bir ekonomiye ulaşmasını canı gönülden istediğimizi ifade etmek isterim."