Haberler

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşüren bankanın, yeni kararla para politikasının yönüne dair sinyal vereceği belirtildi. Ekonomistler ekim ayında faizin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesini bekliyor.

Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın yedinci faiz kararında. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşüren banka, bugün açıklayacağı yeni kararla para politikasının yönüne dair sinyal verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugün bir araya gelecek.

FAİZ KARARI SAAT 14.00'TE

Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ: 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu. Beklentiler yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında değişirken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 olarak öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
