Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odağında faiz kararı yer alıyor. Enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine ilişkin önemli mesajlar içermesi beklenen toplantı öncesinde ekonomistlerin beklentileri de netleşmiş durumda. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?, Merkez bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?, Ağustos ayında PPK toplantısı yapılacak mı? İşte 2026 yılı TCMB Para Politikası Kurulu takvimine ilişkin tüm ayrıntılar.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre temmuz ayı PPK toplantısı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Toplantının tamamlanmasının ardından faiz kararının, önceki Para Politikası Kurulu toplantılarında olduğu gibi saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Sadece politika faizine ilişkin karar değil, aynı zamanda karar metninde yer alacak değerlendirmeler de ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenecek. Para politikasının gelecek dönemine ilişkin mesajlar, piyasalarda oluşacak beklentiler açısından önem taşıyor.

TCMB'nin açıklayacağı karar, finans piyasalarının yanı sıra yatırımcılar, reel sektör temsilcileri ve ekonomistler tarafından da yakından takip edilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyor.

Piyasa beklentilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması öngörülüyor.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketi ile TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi de temmuz ayında politika faizinin korunacağı yönünde ortak beklenti ortaya koyuyor.

Bununla birlikte bazı ekonomistler, yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak politika faizinde kademeli indirimlerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Ancak temmuz ayı toplantısına ilişkin beklentiler ağırlıklı olarak mevcut faiz seviyesinin korunacağı yönünde şekilleniyor.

AĞUSTOS AYINDA PPK TOPLANTISI YAPILACAK MI?

TCMB'nin yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre ağustos ayında herhangi bir PPK toplantısı bulunmuyor.

Bu nedenle temmuz ayında açıklanacak faiz kararı ile karar metninde yer alacak değerlendirmelerin, bir sonraki toplantının gerçekleştirileceği 10 Eylül 2026 tarihine kadar piyasalar açısından önemini koruması bekleniyor.

Ağustos ayında faiz toplantısı yapılmayacak olması nedeniyle ekonomi çevreleri, temmuz ayı kararında verilecek mesajları para politikasının kısa vadeli görünümü açısından yakından takip edecek.

2026 TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın açıkladığı takvime göre 2026 yılının kalan bölümünde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantıları şu tarihlerde yapılacak:

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

TCMB, her toplantının ardından politika faizi kararını ve karar metnini resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomi çevreleri ise açıklanacak kararlarla birlikte metinde yer alacak değerlendirmeleri yakından izlemeyi sürdürecek.