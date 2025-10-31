Haberler

Papara kapandı mı, faaliyet izni iptal edildi mi?
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara'ya 21 Nisan 2016'da verdiği elektronik para kuruluşu lisansını geri çekti. Bu gelişme, şirketin faaliyetlerinin akıbetine dair soru işaretleri doğurdu. Papara kapandı mı, faaliyet izni iptal edildi mi?

Yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı bir soruşturma kapsamında mayıs ayında şirkete kayyum atanmasının ardından, Papara için yeni bir olumsuz karar da Merkez Bankası'ndan geldi. TCMB, şirketin elektronik para alanındaki faaliyet iznini iptal etme kararı aldı.

PAPARA KAPANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisini iptal etti. Bu karar, şirketin finansal hizmet alanındaki operasyonlarının durumu konusunda yeni bir dönemi işaret ediyor.

RESMÎ GAZETE KARARI

Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihinde tanınan elektronik para kuruluşu faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda geri alındı. Böylece şirketin yasal olarak elektronik para faaliyeti yürütme hakkı sona erdi.

HUKUKİ DAYANAK

Kararda, bu işlemin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu yasa, elektronik para kuruluşlarının faaliyet izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve gerekli durumlarda iptaliyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

