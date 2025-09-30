Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 TCMB toplantı tarihleri, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ekonomik gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekliyor. Gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı tarihine çevrilmiş durumda. "Yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu, ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamındayer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) merakla beklenen kritik faiz toplantısı, 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ekonomik dengeler açısından önem taşıyan toplantının ardından, faiz oranına ilişkin alınan karar ve toplantı sonuçları aynı gün saat 14.00 itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ EN YÖNDE?

Piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararına çevrilmiş durumda. Ekonomistler ve yatırımcılar, mevcut ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri doğrultusunda Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirmesi yönünde güçlü bir beklenti içinde. Bu olası faiz indirimi, hem kredi piyasaları hem de döviz kuru üzerinde etkili olabileceği için, alınacak karar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ!

2025 yılı toplantı tarihleri:

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

2026 yılının ilk toplantıları ise: