KKM bitti mi? SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM)'ye aldığı son kararı kamuoyu ile paylaştı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamanın sona erdiği duyuruldu. Peki, KKM bitti mi?

Kur Korumalı Mevduat bitti mi? TCMB, Kur Korumalı Mevduat (KKM)'ye aldığı son kararı kamuoyu ile paylaştı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamanın sona erdiği duyuruldu. Peki, KKM bitti mi? Detaylar...

KKM BİTTİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Söz konusu karar Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Gündem
