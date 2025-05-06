Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

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Merkez Bankası'nın Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre yıllık enflasyon enerji ve temel mal gruplarında artarken, diğer gruplarda düşüş kaydetti. Hava yolu ile yolcu taşımacılığında fiyatların bir ayda yüzde 42,10 artması ise dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, yıllık enflasyon enerji ve temel mal gruplarında artarken, diğer gruplarda düşüş kaydetti. Aylık bazda fiyat artışıyla öne çıkan gruplar enerji ve temel mal oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI BİR MİKTAR GERİLEDİ

Enerji grubu fiyat artışını mesken tarifelerindeki düzenlemeyi takiben elektrik kalemi sürükledi. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün kur gelişmeleri ile büyük ölçüde dengelenmesi sonucu bir miktar gerileyen akaryakıt fiyatları, aylık enerji grubu enflasyonunu sınırladı. Son dönemde Türk lirasında gerçekleşen değer kaybının etkisi, dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere, temel mal fiyatları üzerinde hissedildi.

Ayrıca, giyim ve ayakkabı alt grubunda sezon geçişine bağlı fiyat artışı önceki yıllardan daha güçlü ve aylık temel mal enflasyonunu yükselten bir diğer unsur olarak gerçekleşti. Gıda grubu fiyat artışı bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, bu gelişmede sebze fiyatlarındaki düzeltme önemli rol oynadı.

HİZMET GRUBUNDA ARTIŞ YAŞANDI

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselirken, bu gelişmede bayram etkisiyle belirgin fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetleri ile kırmızı et fiyat gelişmelerinin yansımalarının hissedildiği lokanta-otel alt grubu öne çıktı. Aylık üretici enflasyonu bir önceki aya kıyasla yükselirken, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi korundu. Mevsimsellikten arındırılmış B ve C endekslerinin aylık artışları güçlendi ancak yıllık artış oranları gerilemeye devam etti.

ENFLASYON NİSAN AYINDA YÜKSELDİ

Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, enflasyonun ana eğiliminin nisan ayında yükseldiği izlendi. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, enerji ve temel mal gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,45 ve 0,35 puan artarken, hizmet, alkol-tütün-altın ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarının katkıları sırasıyla 0,40, 0,34 ve 0,30 puan azaldı.

HAVA YOLU İLE ULAŞIMDA FİYATLARDA YÜZDE 42 ARTIŞ

Rapora göre, yıllık enflasyon haberleşme başta olmak üzere tüm alt gruplarda geriledi. Aylık bazda ise bayram etkisiyle fiyatları yüzde 5,75 yükselen ulaştırma hizmetleri dikkati çekti. Bu gelişmede, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı (yüzde 13,22) ve hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki (yüzde 42,10) belirgin yükselişler etkili oldu.

KİR AYLIK ENFLASYONU YÜZDE 3,20

Kira aylık enflasyonu, son iki aydır gözlenen zayıflama eğilimini sözleşme yenileme oranındaki düşüşün de etkisiyle devam ettirerek yüzde 3,20 olarak gerçekleşti. Ocak ayı sonrasında yavaşlayan lokanta-otel grubu aylık enflasyonu nisan ayında hem yiyecek hem de konaklama hizmetleri kaynaklı yükseldi. Yiyecek hizmetleri üzerinde kırmızı et fiyatlarının, konaklama hizmetlerinde ise Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları hissedildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaz geldi uçaklarımız yeni ve şirketler leasing ödemeleri yapacaklar az bile zam gelmiş en az % 50 daha zam gelmez ise ödemeleri zor yaparlar uçuş tarihi belli olan yolcular erken bilet alırsa akıllı iş yapmış olur ..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

TÜİK duymasın. Kızar sonra. Cıs öyle yazılmaz. Bakmayın siz nisan enflasyonunu 3 acikladiklarina. Temmuz da zam var ya. Yahu hiç kimse birbsey söyleniyor ku. Yapmayacağım. Bu ancak % 15 olur deyip kestiyseniz olacak sayın Bakan. Şimdiden bari insanları psikolojisini bozmayınız. Nasılsa alışıyoruz. Lütfen rica ediyorum. Ben ramazan ayındaki enflasyon % 32.5 derken ve yazarken belki kızıyordunuz ama. Böyle işte.

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